櫃買中心23日表示，展匯科技上櫃有價證券（6594）自8月24日起暫停交易。

展匯科技公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告前揭公司上櫃有價證券自8月24日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。