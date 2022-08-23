展匯科股票8月24日起暫停交易 19:442022/08/23 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心23日表示，展匯科技上櫃有價證券（6594）自8月24日起暫停交易。 展匯科技公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告前揭公司上櫃有價證券自8月24日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。 櫃買中心10、11日 審議虎門科技、精拓科技上櫃案 櫃買中心11日審議精拓科技上櫃案 興櫃一般板台新藥股票8／9起暫停交易 #展匯科 #暫停交易 #櫃買中心 #上櫃有價證券 #因有 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 潤泰全等10檔 信用交易恐取消 04:102022/08/16 證券．權證 《櫃買市場》天蔥等7上櫃公司調整交易方式 08:082022/08/17 財經 上櫃公司完成公布Q2財報 興櫃除富利康外均已申報 20:462022/08/15 財經 櫃買中心26日審議伯特光上櫃案 17:422022/08/22 財經 櫃買中心10日審議虎門科技上櫃案 10:362022/08/10 財經 光洋科 發綠色債券8億元 04:102022/08/19 證券．權證 上櫃公司財報審閱出爐 天蔥恢復普通交割、四檔變更交易方法 19:262022/08/16 財經 櫃買中心通過精拓科技、虎門科技兩家上櫃案 18:342022/08/19 財經 朋億公司辦理股票面額變更為5元 15:122022/08/11 財經 櫃買中心籲理性看待近期行情變化 18:412022/08/04 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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