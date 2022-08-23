櫃買中心23日表示，安格科技上櫃有價證券（6684）自8月24日起暫停交易。

安格科技公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自8月24日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。

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