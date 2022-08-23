捷運小碧潭站商場滿3歲，推出「你的家你命名」活動。（吳奕萱攝）

京站引進多家新店區獨家話題美食品牌。（吳奕萱攝）

位於捷運新店機廠捷運小碧潭站的共構大型商場—MeHAS美河市，含2棟商辦大樓、1座河岸購物休閒中心，加上13棟純住宅，總共16棟，2019年由IKEA新店店首先進駐小碧潭站商場，2020年3月再迎來京站時尚廣場小碧潭店進駐，並引進多家新店區獨家美食品牌。但3年以來，該商場缺乏正式對外名稱，現捷運小碧潭站商場全體品牌，要向民眾徵求新名字命名，最終票選冠軍者，將獲贈價值8萬8千元大禮。

京站時尚廣場營運副總劉育全表示，京站小碧潭店開幕後，正好遇到疫情爆發，後續商場一直缺乏正式名稱，很多民眾不知道怎麼稱呼，雖然直接叫「小碧潭商場」可能也行，但還是希望由居民們來命名，延續新店人的在地情感，這活動應該也是台灣商場有史以來，首度交由民眾命名的創舉。

捷運小碧潭站商場是扎根新店的商城，如何讓這個名稱更加與在地串連，將「新店人的第二個家」理念傳達出去，捷運小碧潭站商場強力向新店人徵求新名字，在9月1日起至9月30日前，透過手機掃描QRCODE，或由網址連結（https://lihi1.com/DAYN6）即可進入提名表單，本活動結束最終票選冠軍者，將獲贈價值8萬8千元豪華大禮。