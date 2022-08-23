前總統陳水扁17日在網路節目中表示，2022年台北市長選舉絕對會棄保，而北市副市長黃珊珊被棄保的機會，應該是相對比較少。親民黨文宣部前副主任吳崑玉今（23）日就表示，「黃珊珊有機會把游離票抓過來，只要再抓到藍營的票數一半，就有機會能贏」。

吳崑玉今（23）日在網路節目《新聞不芹菜》中表示，對於台北市長選舉出現棄保的狀況，比的是國民黨參選人蔣萬安和黃珊珊的個人特質，選舉就是講形式，還是會回到「形」跟「式」，「哪個人比較像市長？」吳崑玉坦言，「天龍藍喜歡馬英九那種人的時代已經過去了，逐漸導向韓國瑜這種形，需要有魅力能夠一戰的人」，因此吳崑玉認為「有極大的機率台北市選戰將會發生棄保，且藍營的票是可能轉移到黃珊珊的」。

吳崑玉強調，藍營票數轉出來的關鍵在於「黃珊珊有沒有贏的關鍵」，黃珊珊只要能證明她能贏，藍營的票就會轉移。吳崑玉也粗估台北市的選票，他認為「陳時中也沒有那麼好選，藍營基本盤是60萬票左右，綠營則是50萬，藍綠差距非常接近，台北市選情緊繃投下140萬票，只有30至40萬票的操作空間，從現在的民調來看，黃珊珊是有機會把所有的游離票抓過來，因此她只要再抓到藍營的票數一半，就有機會能贏」。