國民黨台北市長參選人蔣萬安，今日到台灣工商企業聯合會演講，對工商業界展示他對台北市未來擘畫的願景，希望打造創新、科技、永續 公私協力的服務型台北隊，端出建立「政府與企業互信」、「宜居幸福城市」兩大牛肉。

蔣萬安說，一直以來工商業界是台北市發展引擎，台北市也是商業活動最頻繁的地方，但柯市長上任後直揭5大弊案，此後政府跟企業界開始發生嫌隙，也間接導致台北市相較於其他五都一「城」不變，人口數更從先前郝市長時代的270萬人、今年5月剩245萬人，且是15~44歲勞動率最強人，留不住人才很大的警訊，很多人口外流到新竹、桃園、新北市。媒體民調中的城市光榮感、幸福感，台北市民敬陪末座，這座城市需要全面翻新。

蔣萬安認為，過去地方政府強調管理，未來他上任要轉型為建設型政府，公私協力，未來政府放手讓民間發揮，當發展飽和程度高，就要轉為服務導向，有效率即時反應，市民滿意度提高，讓人才留下，企業滿意提高，就願意加大投資。

蔣萬安以自己在外國的經驗，提出「DESIGN THINKING」，美國有公共建設實驗室Design Lab、英國有Design Council解決社區公園設施增加民眾市政服務體驗，市政規劃要打破從上而下，要由下而上、地方開始形成共識政府推動。

他認為疫後的台北，應發展「會展經濟」他以每年在美國德克薩斯州奧斯汀舉行的一系列電影、互動式多媒體和音樂的藝術節與大會SXSW為例，7～10天活動全球關注，更帶動城市產業、住宿、商圈等，希望台北之後出現在國際行事曆上。

目前台北市民對運動中心這項城市設施很滿意，未來希望每一區再蓋一座，但每座要花費5億元，12區就是60億，該思考結合民間私人健身中心合作，政府透過補助使用次數，創造互信雙贏機制，長輩也去使用延緩老化，加入會員讓業者提高業績，多贏政府也解決問題。

蔣萬安認為台北市應扮演政策規劃領頭鳥，因首都一年有1700多億預算、有最優秀公務人員。他當選後2年要讓市民感受到交通紓緩、打造宜居城市。