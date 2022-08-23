知名美式賣場好市多（Costco）品項眾多，能一次滿足多種族群的需求，受到不少家庭喜愛。而日前有一名網友意外發現，好市多自家販售的購物袋內部，兩側都有專門固定瓶瓶罐罐的內袋，避免因為傾倒使得瓶身破損，許多人看了忍不住驚呼：「現在才知道」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」秀出一張照片，只見一個白色的大型好市多購物袋，被放在賣場推車裡面，中間擺了一大盒水果，前後兩側的袋子不只能各放一杯飲料，還能防止傾倒，讓他忍不住說：「瞬間明白好市多購物袋兩邊沒底的袋子做什麼用了」。

有網友意外發現，好市多販售的購物袋內袋，居然能拿來固定住瓶瓶罐罐。（圖／取自FB Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文曝光後引起討論，不少網友都說是第一次知道，直呼「長知識了」、「現在才知道」，也有其他內行人分享，「還可以放酒瓶」、「瓶瓶罐罐都可以放啦」、「這真的解放雙手，當你東西一多的時候就知道多方便」、「很聰明的作法，但放環保杯安全點」。

此外，過去《中時新聞網》曾報導「好市多調味罐藏玄機 他用N年沒發現 卡友驚：長知識」，有網友分享好市多自有品牌的調味罐，只要轉動上方的白色旋鈕，就能依照喜好調整胡椒粒的粗細，貼文一出也引起許多迴響：「感謝提醒，用了五年才知道」。