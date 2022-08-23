內政部陳宗彥次長今（23日）出席「國際獅子會捐贈救災指揮車儀式」，特別感謝國際獅子會300A1區總監陳鍊成及全體獅友，捐贈1部救災指揮車給消防署高雄港務消防隊，讓防救災工作更添利器，民眾生命財產更有保障。

陳宗彥表示，消防同仁執勤救災任務時，除了要有熱忱，還須要先進的設備配合，獅子會這次捐贈救災指揮車，將能提升消防同仁馳赴災害現場效率，有效蒐集並傳遞災情，供指揮官準確下達救災指令，有助提升救災應變效能、強化防災韌性，藉以保障人民生命財產安全。

陳宗彥指出，政府一向非常重視推動災害預防及應變搶救，讓每次重大災害損失得以降低，為臺灣營造「安居」的環境。高雄港屬於重要的關鍵基礎設施，這次消防署高雄港務消防隊獲贈救災指揮車，不僅增加關鍵基礎設施的保護力道，也讓消防同仁執勤安全更有保障。

今日到場的貴賓有立法院趙天麟委員、國際獅子會300A1區總監陳鍊成、國際理事張瑞泰、台灣獅子會基金會國際理事邱文彬、消防署署長蕭煥章、高雄港務義勇消防總隊總隊長周伯熙、高雄港務義勇消防總隊顧問團副團長駱啟明等，儀式簡短溫馨而隆重。