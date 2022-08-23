阿中語錄燦若繁星！衛福部前部長陳時中挾中央流行疫情指揮中心指揮官光環，強勢代表民進黨參與台北市長選戰，與台北市副市長黃珊珊、國民黨立委蔣萬安形成三腳督對決。陳時中即便辭去衛福部長，以台北市長參選人身分仍爭議言論不斷，前立委蔡正元分享一張「阿中幹話語錄」，過往備受爭議的發言一次看好看滿，網友超有共鳴表示：「這個人講的話我都不相信。」

蔡正元今(23日)分享一張「阿中幹話語錄—日常應用篇(粗暴製圖)」，裡面收錄陳時中講過的爭議言論，包括（未必完全引用原話）「大可不必」、「覺得不合理就別買！」、「我都不能講錯一句話嗎？」、「不要太不滿」、「你的心態很不健康」、「世界怎麼跟得上台灣」、「有意見早點說啊」、「自主應變」、「我來救！」、「我負責！」、「責任來，我就扛」、「居心叵測」、「要怪就怪病毒吧！」、「為什麼不早說」。

以及：「校正回歸」、「晚了我也不要了」、「粗暴言論大可不必」、「我敢說現在買不到」、「超前部署」、「滾動式調整」、「鬆懈了」、「做自己靈魂的主人」、「以民為先」、「我說我負責了」、「殷實商人」、「(萊豬)想吃還不一定吃得到」、「有人會不高興」、「你沒講我都沒想到」。

還有：「我人生的座右銘就是盡責」、「我不太喜歡吃碗內看碗外」、「不然要怎樣？」、「沒有什麼要道歉的」、「批評要有腦」、「我很想當市長」、「你想不想和大家同不同意，是兩回事」、「停滯太久」、「世界不是只有美國」、「世界不是只有日本」、「封存30年是基本常識」。

基隆市長參選人黃希賢留言：「寧可相信世界有鬼，也不要相信陳時中那張嘴。」網友紛紛表示，「這個人講的話我都不相信」、「看來，年底還是用選票，送他回內閣吧」、「叫他回去吃自己，為什麼國家要花錢養他」、「比較他過去的言行舉止，可以知道這個人真的壞得很」。