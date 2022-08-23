為肯定同仁的努力及優異表現，內政部今（23日）舉辦模範公務人員表揚典禮，政務次長花敬群表示，今日頒發的24位得獎者都是從內政部及所屬機關同仁中脫穎而出，績優事蹟包含了推動實價登錄2.0修法、犯罪查緝、災害防救、空勤機隊優化管理、國土測繪圖資更新等各種不同的專業領域。

本次頒獎除肯定獲獎同仁的工作表現外，也特別感謝得獎人家眷的支持，才能讓他們無後顧之憂全力以赴，並期勉所有同仁，都能在工作崗位上努力不懈。

花敬群表示，這次獲獎者之一為刑事警察局偵查員余元奎，其109年底在相關物證多已消滅的情況下，偵破暴力犯罪集團持槍連續殺人桶屍案，績效卓越。此外，我國去(110)年底與北馬其頓共和國警方合作，共同偵破跨境電信詐欺集團，余員除積極協助捕獲我國籍48名犯嫌外，並溯源刨根查獲國內共犯12人到案，對維護社會治安功不可沒。

此外，內政部空中勤務總隊科長劉鴻鈞，積極推動辦理104年至108年「飛機維護5年中程計畫」，汰除高齡飛機並優化機隊管理，使機隊、預算及人力發揮最大效益。另於109年至114年主辦AS-365N型海豚機隊委商維護計畫案，嚴謹審查廠商報價成本結構，研擬改進議價措施，積極與廠商溝通協調，撙節國家預算公帑高達新臺幣20億元。

花敬群指出，內政部每年舉辦模範公務人員的選拔，是由各單位及所屬機關推薦，經考績委員會審議通過，獲選的模範公務人員除頒給獎狀及獎金5萬元，並給予公假5日，作為嘉勉，也期許所有同仁都能效法獲獎同仁忠於職守、克服困難、圓滿達成任務的精神，積極為民服務，共同提升內政部整體施政績效，創造一個安居樂業的幸福家園。