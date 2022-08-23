Breeze Super半島精品店迷你名茶奶月餅8入，推薦價1788元。（Breeze Super提供）

BREEZEONLINE微風精品線上，黑毛屋本家日本A5和牛壽喜燒，特價2099元。（微風提供）

中秋送禮熱潮到，Breeze Super微風超市觀察，中秋節預購仍以老字號名店月餅禮盒、頂級水果禮盒、新鮮肉品銷售最佳，其中頂級的口碑月餅，以香港半島酒店的「迷你名茶奶黃月餅」，與「主廚推薦奶黃月餅」最受好評，而新崛起的皇玥也急起直追，同樣都是奶黃系月餅老饕的最愛。另五星飯店月餅如君悅、福華、老爺、華泰王子、亞都麗緻等，老師傅的月餅手藝也還是深受消費者青睞。

今年BREEZEONLINE微風精品線上，更攜手世界麵包大師王鵬傑，推出線上獨家限量聯名中秋禮盒，內含口感層次豐富的小月娘蛋黃酥、包覆著Q心麻糬鹹蛋黃的仿真芋頭造型月餅等，限量30盒；而延續去年好評的長野麝香葡萄禮盒，今年來自日本岡山，有貓眼葡萄之稱的比歐內與麝香葡萄雙色葡萄聯袂，60組限量預購，單盒近萬元，搶攻今年的頂級送禮市場。

烤肉食材部分，Breeze Super推出精選日本A5宮崎和牛、澳洲和牛、美國Omaha燒肉組、紐西蘭法式羊排組，與米其林餐廳採用的竹地雞，都有推出燒烤禮盒；另有黑毛屋本家「日本A5和牛壽喜燒」、老乾杯「奢華和牛燒肉組」於BREEZEONLINE上架開賣，8月31日前購入燒肉組合，滿3000元再加贈七味醬。