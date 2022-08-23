國內工業生產動能不斷走弱。經濟部統計處發布，7月工業生產指數135.9，年增率僅1.12％，是連續2個月成長率不足2％。主要是高通膨下，傳統產業終端市場需求疲弱。接下來，在通膨壓力居高不下、產業調整庫存，預估8月工業生產最高也僅2％，甚至可能負成長0.5％。

製造業主要六大行業，表現三升三跌，如電子零組件、電腦及電子產品、汽車零件三業都正成長，但僅電腦電子年增超過1成。化學原材料、基本金屬、機械設備三業則負成長，跌最多是基本金屬快2成。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，7月工業生產成長，受惠國際品牌行動裝置新品拉貨效應、企業數位轉型需求，激勵資訊電子產業生產動能續強。只是傳產終端需求疲弱，抵銷其增幅，最後年增率僅1.12％。

接下來雖然電子資訊產業持續活絡，可是俄烏戰事膠著，通膨壓力居高不下、產業鏈庫存調整，將會抑低終端需求。黃偉傑說，後續牽涉經濟情勢好或不好，下游廠商如優先去化庫存，下單就會少一點，將影響製造業生產表現。

統計處預估8月份工業生產，最好也僅2.4％，甚至還可能年減0.5％，成長翻黑。