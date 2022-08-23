國民黨台北市長參選人蔣萬安（左）與桃園市長參選人張善政（右）23日出席台灣工商企業聯合會理監事聯席會議，專題演講前兩人合影，互相打氣。（張鎧乙攝）

國民黨桃園市長參選人張善政，今日到台灣工商企業聯合會演講，以「數位企業轉骨」為題，指出桃園市發展關鍵在數位轉骨。企業、台灣人才數位轉骨成功，台灣人到海外不是去柬埔寨做苦工，絕對是白領階級工作。

張善政說，桃園是全台產值最大的工業城市，但說到代表性工業城市，90％以上外國人都在談竹科；再看縣市薪資排名，新竹縣、市跟台北市是前三名，但第四名桃園的平均薪資就跌到平均以下，過去3年勞工薪資成長幅度，桃園也是最後一名，桃園要突破、要數位轉骨，桃園成功台灣就會成功。

張善政直指問題核心，在於桃園多是高科技含量不夠的傳產。他認為要用務實的產學政策培養新一代實務人才，眾多中小企業要數位化，以知識經濟島項政策維持優質市場，便能獲利、吸引人才，還可以打造大數據、人工智慧生生不息的永續產業。

張善政說，應用台灣現有製造業、農業、醫療等深厚專業知識為基礎，進軍海外，加上數位化優勢，數位轉骨成功，台灣人到海外不是去柬埔寨做苦工，絕對是白領階級工作。