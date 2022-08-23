「日華懇」會長、日本自民黨眾議員古屋圭司，以及該會事務局長、自民黨眾議員木原稔，今(23日)下午赴五指山國軍示範公墓特勳區，向前總統李登輝弔唁致敬；李登輝基金會執行長鄭睦群轉述，眾議員木原回憶多年前來台時拜會李前總統，得到許多寶貴的指導。但印象最深刻的，是與李前總統及曾文惠夫人，三人一同「卡拉OK」，高歌日本已故歌星美空雲雀的名曲「川の流れのように」（川流不息）。

此外，鄭睦群說，他在交流時提到，雖然兩國沒有正式邦交，但彼此緊密的友誼早已超越多數邦交國，並相信未來將持續攜手前進共同道路。眾議員古屋表示認同，並聲明將繼承安倍前首相的遺志，持續深化兩國的關係。

鄭睦群今天代表基金會董事長李安妮向兩位眾議員致意，也再次對於日本安倍晉三前首相的離世表示哀悼。

鄭睦群轉述，古屋提到，他在1996年訪台，當時的總統就是李登輝，李向他表示，很希望台灣故宮的國寶能在日本展出，但礙於國際情勢困難重重，文物亦有被扣押的可能。這件事情古屋不但放在心上，返國後更積極進行相關法規的制定。

古屋說，2011年3月，日本國會通過《海外美術品等公開促進法》，該法案規定主辦單位可向日本政府提出申請，經日本文部科學省與外務省協商後，可由文部科學大臣指定外國美術品免遭強制執行、假扣押或假處分。

而《海外美術品等公開促進法》的制定，他說，即是「日華懇」與「日台安保經濟研究會」等國會議員組織共同促成的結果，也讓故宮的文物在2014年6月首度赴日展覽，可謂外交上的一大突破。

古屋還指出，這法案是為了實現當時李前總統的期待，其為此費了不少心思，因此他也戲稱《海外美術品等公開促進法》為「古屋法案」。

眾議員木原則回憶多年前來台時，曾經拜會李前總統，得到許多寶貴的指導，還一起高歌，他很感動，因為當時他只是一位年輕的眾議員，但李前總統完全沒有架子，令其至今依舊懷念那時的場景。