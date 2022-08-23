台南市警察局第二分局民權派出所2員警凃明誠、曹瑞傑遭襲遇劫，台南地檢署今(23)日動用法務部法醫研究所X光勘驗車，進行2名警員的遺體剖驗，殉職員警涂明誠家屬看過警車上的行車紀錄器畫面，目睹整個行兇過程後，認為凃明誠左邊頸部動脈、靜脈遭割傷噴出大量血，仍奮勇抗敵與林嫌扭打，家屬泣喊「非常勇敢」。

台南地檢署今(23)日歷時7小時的解剖程序，指出員警凃明誠的傷勢較嚴重，左邊頸動脈遭割破，頸靜脈也遭切斷，以及胸壁在第2肋間刺穿進入胸腔，刺傷肋間動脈，刺達右上肺葉，但確切死因，尚待法醫研究所，將今日解剖所得資料進行最終鑑定才能確認。

據了解，員警凃明誠的姊姊看到弟弟被凶嫌林信吾劃傷頸部的畫面後，看著弟弟左邊頸動脈遭割破，頸靜脈也遭切斷噴出大量的血，仍然奮力抵抗搏鬥凶嫌的畫面，直呼弟弟非常勇敢，也希望政府能夠支持警察，修法放寬警槍使用規定。

凃明誠姊姊提出質疑，認為凶嫌林信吾的刑期還有一段時間，為何可以申請移監到明德外役監？希望能重新檢討外役監的收容規定。