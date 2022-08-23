由美國陸軍與空中巴士集團合作的太陽能高空無人機 「和風」(Zephyr)，在飛行了64天後，終於因過大的飛行機動而失控墜毀，結束了它的飛行紀錄。儘管飛機丟失，但是包括空中巴士和美國陸軍都已收集到足夠的資料，對於它的表現非常滿意。

簡單飛行(Simple Flying)報導，此飛機是由空中巴士集團的最新產品，正式名稱為和風8式( Zephyr 8)，它在8月19日與地面控制站台失去連絡，研究團隊會前往最後的失聯地點找尋。

團隊表示，「經過 64 天的平流層飛行和完成眾多任務目標後，和風終於結束了飛行，沒有發生人員傷害。我們的團隊目前正在分析超過 1500 小時的飛行資料，它已證明長時間的耐力飛行是成功的。」

據飛航情報網ADSB Exchange的即時訊息，這架無人機的呼號是 ZULU82，它在過去兩個月的大部分時間，都在 21300公尺的高度飛行。

和風無人機的最後一天，它還在亞利桑那沙漠上空持續飛行，當天的飛行高度較低，只有14000公尺~15000公尺左右；控制員以大約50 ~ 60 節(92~111公里)的時速進行S形機動，可能是過大的動作造成升力不足，飛機的垂直下降率迅速增加，每分鐘降低1400公尺，終於在10分鐘後失去連絡。

和風之所以能夠不間斷的飛行，靠的是太陽能。它的機翼上覆滿太陽能電池，在白天可以持續充電，並留下足夠的電力在晚上飛行；由於飛行高度在平流層，沒有雲層的遮擋，所以可以持續接受充足的陽光以充電。30公尺的長翼展，使它僅需一點點動力就能有足夠的飛行升力。

空中巴士把這種長時間滯空的無人機形容成「大氣層內的衛星」，意思是它可以持續盤旋在空中，擔任偵察、搜索、通訊中繼站等衛星的任務。