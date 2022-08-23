一起機車竊盜案引爆台南的殺警奪槍案，吳姓男子21日南下找女友玩，大意將停在巷弄內的租賃機車未取下鑰匙，遭歹徒林信吾偷走，他報案後，不料導致查案2警遭殺害，吳男的女友大受驚嚇，22日傍晚與母親一起到中西區台灣首廟天壇拜拜兼收驚，難過的向祈求神明早日將歹徒繩之以法，隔日得知破案，傳簡訊向廟方致謝，感謝神明保佑。

30歲吳男是台中人，21日到台南找20多歲的女友遊玩數日，他將租來的機車停在赤崁街巷弄內，鑰匙未取下即離去，22日上午發現機車失竊，在女友母親陪同下，向附近的民權派出所報案。

不料報案後，卻因凃明誠與曹瑞傑積極追捕，遭歹徒割喉奪槍，吳男的女友得知事件，驚嚇過度，22日傍晚在沈姓母親陪同下，2人一起到天壇拜拜兼收驚。沈女為女兒求取平安符與佛珠戴在身上。

天壇廟方表示，沈女帶女兒到廟裡時，兩人對廟方人員表達心情難過但未哭泣，女兒責怪自己與男友一時大意造成機車失竊，竟導致2警意外遭殺害，事後感到驚嚇與沮喪，並當場收驚，2人拜拜祈求神明早日破案。

天壇秘書陳淑鈴表示，23日凌晨4時一過就是天赦日，民間習俗許願最靈驗，果然23日凌晨4時許就抓到歹徒，沈女也傳簡訊感謝神明保佑破案。