藝人李千娜2007年參加歌唱選秀《超級星光大道》，溫柔嗓音被周傳雄賞識收為徒弟，之後出演電影表現優異，獲金馬獎最佳新演員的肯定，之後更憑《通靈少女》得到電視電影女配角的肯定；近期她曬出泳裝照，好身材讓粉絲直呼：「好辣」。

李千娜今（23日）於社群平台發文：「今年終於碰到水」，照片中李千娜穿著黑色泳衣，連身款式有些保守，她露出修長美腿，開心對鏡頭露出燦笑，李千娜轉過去秀出泳衣亮點，背面大挖空洩一片肉色，李千娜的蜜桃臀更加吸睛，瘦歸瘦屁股還是很有肉。

許多藍勾勾好友看到後紛紛留言，郭書瑤直呼：「喜歡這個美尻」，李千娜謙虛回：「你是無敵辣妹」，劉品言誇讚：「好辣」，李千娜回：「沒人比你辣」，歌手A-Lin也讚「美麗的身材」，不少網友直誇：「妳根本是從漫畫裡面走出來的呀～」、「戴泳帽還能好看的人大概就是你了！」、「美尻萬歲」、「身材真的很好，比例很棒」、「身材比例均勻」、「看到翹臀」、「不可能這麼辣吧」、「裸足！足控福利」、「這未成年吧！」、「這個腿...阿斯」、「姐姐身材好性感喔」。

李千娜日前透露媽媽長期不在身邊，父母離異後媽媽定居日本，這是三年以來首次回台。原先她還可以在工作間隙抽空坐飛機去看媽媽，結果因爲疫情，兩人已經很久沒有面對面談心了，才會在看到媽媽瞬間就傷感流淚，可見母女之間感情深厚。