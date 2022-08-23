國民黨主席朱立倫今接力會見「日華議員懇談會」與日本東京大學兩岸關係研究小組召集人松田康博訪團，重申國民黨「親美、友日、和陸」的中道理性政策路線，並表示身為國民黨主席，有責任將黨的路線帶回正軌。

朱立倫表示，國民黨「親美」是與美國共享相同民主自由價值，就如同日本自民黨也與美國維持親近的關係；「友日、知日」，是自前故總統蔣中正時期至今，國民黨均與日本自民黨維持友好關係與穩定的互惠合作。

關於「和陸」，朱立倫說，國民黨願一肩扛起台灣人民安全福祉，透過對話交流，將兩岸的對抗與對立轉變為和平與繁榮。

針對近期中共軍演對東亞區域安全影響，朱立倫表示，國民黨堅定捍衛中華民國，守護台灣民主自由、維護區域和平，除第一時間對中共表示譴責，未來國民黨也將持續透過對話，加強與對岸的交流與溝通，並推動以「國防」（Defense）和「對話」（Dialogue）的「2D戰略」，守護中華民國，維護區域和平穩定。

朱立倫說，樂見我國與日本的緊密合作關係，在他過去擔任行政院副院長期間，也都致力於討論這些重要交流機會。

今天拜會朱立倫的松田康博，也正是2019年9月6日時任高雄市長韓國瑜「被遲到事件」主角，當時一度遭韓粉至個人臉書圍剿。