小燈泡媽不忍了！涉嫌殺害兩名員警的林姓嫌犯今(23)日清晨落網，身為持刀行兇受害者家屬的立委王婉諭指出，回顧過去24小時，政界高官發表許多不適當的言論。在嫌犯尚未落網前，包括立法院長游錫堃、內政部長徐國勇及台南市警察局長方仰寧局長等高層，紛紛對犯案過程與手法、警方偵辦手段、司法量刑等表示意見；她批這種高調下指導棋的做法不僅違反權力分立原則，甚至有可能激發嫌犯更加強烈的反抗行為。

王婉諭在臉書寫道：「早年在台灣，因為綁票案一律死刑，許多綁票案嫌犯都會想著『反正都會死，不如多帶一個人走』的心態，在逃亡過程中撕票，甚至是在遭到圍捕時強力反抗，造成更多傷亡。因應這樣的現象，我國也進行刑度的差異的修法，不僅是為了彰顯不同行為情節的輕重，也是要避免嫌犯被逼到死角時的困獸之鬥。」

她指出，「在圍捕當下，我相信不用高官指示，所有基層員警也都會全力緝捕逃犯。但追捕過程仰賴的是高度專業，而非情緒用事。因此，是否用槍、子彈要打在哪裡、要打幾發，更應該由現場員警依警政系統的專業訓練、經驗與現場判斷而定。或許游院長與徐部長都是發自肺腑之言，然而身為國家高官，我認為在言行上理當更加謹慎小心，才能避免影響辦案，甚至置基層員警於風險之中。」

王婉諭點出，「社會重大刑案的發生，也突顯出既有制度的不足，更是我們在事件發生後應該系統性解決的問題。林姓嫌犯原本正在明德監獄服刑，在本月13日依規定返家探視，卻在15日逾假未歸。對於這類狀況，妥適的處理機制到底為何？基層員警在巡邏過程是否有資訊辨別逃犯身份？從目前明德監獄與矯正署的對外說明中也還沒看到清楚交代。」

最後她呼籲，「台灣的政府單位應該要停止長期以來在重大刑案時的無謂政治表演，正視警消人力不足與長期過勞的問題，務實改善警務訓練及整體系統問題，才能讓下一個悲劇不再發生，在保障社會治安之餘，真正照顧到每一個警消的家庭。」