恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.; NASDAQ：NXPI）宣佈，NIST已選擇恩智浦資安專家聯合署名的專用資安演算法，成為對抗量子威脅的業界全球標準的一部分。

由恩智浦共同編寫的第二種演算法也將進入第四回合，亦是最後一回合，進一步分析並考慮用於標準化。隨著量子電腦的危險變得更加清晰，本計畫預期業界將有保護加密數據和互聯裝置的需求。入選的後量子密碼學（post-quantum cryptography：PQC）演算法將用於開發新的公共金鑰加密標準，防止來自傳統電腦和量子電腦的攻擊。

眾多網路資安專家均認為，當大規模量子電腦發展成熟時，其龐大的運算能力將能夠在很短的時間內「解決」加密挑戰，破解當前的公共金鑰加密系統，屆時資料、數位簽章和各種裝置可能會不堪一擊。這對線上裝置和資料帶來極大的資安風險，包括金融交易、關鍵基礎設施、無線更新機制等。

為解決此問題，NIST宣佈將進行PQC演算法標準化，幫助相關業界在面對量子威脅之際，提前轉換成全新資安系統。由恩智浦和IBM資安專家共同提出以Crystals-Kyber網格為基礎的密碼學演算法將成為該新標準的基石。同樣由恩智浦聯合署名的另一種演算法Classic McEliece，屬於以編碼為基礎的加密系列，則進入標準化分析考量的下一回合。

恩智浦半導體資深首席密碼學家Joppe Bos表示：「隨著世界變得更加緊密互聯，更加以資料為導向，我們必須確保資料和裝置的安全，甚至防止量子電腦入侵，就變得至關重要。隨著NIST開始發展全新後量子標準，恩智浦將持續提供我們在安全領域的深厚知識，竭盡所能地發揮演算法專長，為後量子技術的未來持續強化我們的產品安全。我們將致力於推動共同標準，使客戶產品能實現長期資安。」

IBM基礎密碼學首席研究科學家經理Michael Osborne表示：「IBM、恩智浦和Arm的業界資安專家及其學術合作夥伴（ENS、RAB、CWI和RUB）共同協作，聯合提交業界領先的演算法方案，將有助於形塑今後數十年間對加密和資安的思考方式。Kyber不僅較現有標準速度更快，還能在我們邁向量子時代之際，提供客戶強大的資安功能，防護系統和數據。」