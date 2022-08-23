受到高通膨、聯準會升息政策及對經濟疑慮等壓力的影響，近期股市回檔，上周S&P 500指數各類股表現，僅必需性消費、公用事業及能源等收紅，主要集中在防禦族群上，近一個月來漲幅逾11％則有公用事業和能源類股。

合庫全球核心基礎建設收益基金投資團隊表示，公用事業、能源等基礎建設因是民生必需產業，面對通膨環境，具獨占或寡占等特性，可轉嫁成本調整價格，加上有穩定的股利現金流，可納入資產組合作為穩健型配置部位。

基礎建設產業受景氣循環的影響較小，兼具股利和波動相對低的優勢，吸引法人機構青睞，尤其隨著美國砸下5,500億美元預算聚焦基建、水資源、擴建寬頻網路等，以改善老化的基礎設施，再加上七大工業國預計未來5年籌資6,000億美元資金，資助發展中國家的基礎建設需求，拜政策利多的支撐，成為法人長線看好布局的資產類別，研究顯示，66％機構法人預計到2025年將增加對基礎建設資產的配置。

合庫全球核心基礎建設收益基金投資團隊表示，在通膨仍處高檔但整體經濟衰退風險仍高下，建議投資人可選擇為必需性產業且受景氣循環較小的基礎建設基金，兼顧防禦與穩定現金流及掌握政策利多成長性的投資機會。