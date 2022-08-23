為響應政府「2050淨零排放政策」，共同解決氣候變遷問題，金融監督管理委員會與臺灣銀行從消費者金融支付工具的角度共同擘劃「碳權存摺」低碳生活回饋模式，引導民眾生活轉型，拉動產業端生產的改變，達成「消費一小步，減碳跨大步」目標。

臺灣銀行首創的「碳權存摺」概念，有異於企業面所討論的碳權，主要是以教育宣導的核心理念，在消費端鼓勵綠色行為及綠色消費，由銀行給予減碳的「金融碳權點數」儲存在「碳權存摺」中，讓民眾了解自己的消費也能節能減碳愛地球。

這樣的理念獲得2022總統盃黑客松入圍前20強的肯定。臺灣銀行用自己所擅長的「存摺」讓民眾來綁定各種金融支付工具（金融卡、信用卡及銀行帳戶），這樣銀行就可以在民眾選擇綠色商店消費、購買綠色產品，甚至申請電子帳單、使用網路銀行及行動支付時以「金融碳權點數」的回饋來鼓勵這些低碳綠色生活。

臺灣銀行的創新巧思還不止於此，「金融碳權點數」使用也有別於一般信用卡紅利點數兌換商品或是折抵消費，而是由銀行提供多項減碳「淨零轉型」專案，像是造林、生態復育或環保公民活動等，讓民眾選擇將點數投入喜歡的專案，當專案達標後就執行。

所以，「碳權存摺」不只具有「回饋平台」與「群眾募資」的創新元素，透過「碳權存摺」的運作，更可以讓民眾的消費達到雙重的節能減碳效果，對於環保愛地球付出更多的心力。

臺灣銀行在董事長呂桔誠的領導下，在企業端持續發展永續金融並善盡企業社會責任，臺灣銀行在今年5月6日簽署加入赤道原則（Equator Principles）協會，成為自願簽署之全球性會員銀行之一，持續發展永續金融並善盡企業社會責任，同時也簽署支持金融穩定委員會（FSB）所發布「氣候相關財務揭露建議」（Task Force on Climate-related Financial Disclosures，TCFD），宣示接軌國際與落實永續經營的決心，朝減緩地球暖化的目標邁進。

在消費端，呂桔誠為了表示對於「碳權存摺」這個創新服務的期待與重視，不但親自參與「碳權存摺」內容的規劃，更親自率隊參加2022總統盃黑客松工作坊暨黑客小聚活動。

碳權存摺的概念已在臺灣銀行內部由全體員工進行POC（概念性驗證），並將員工消費累積的「金融碳權點數」，用在執行「小花蔓澤蘭防除」專案上，內部反應熱烈迴響良好。

後續臺灣銀行將持續拜訪不同銀行，廣發英雄帖，目標在今年第四季組成產業聯盟，明年正式推出服務，讓銀行業可以更積極回應社會永續轉型之要求及期待，一起從消費端推動低碳生活的理念。