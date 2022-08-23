昔被視為新加坡三大美女之一的女星郭妃麗，因演出2003年版本的電視劇《倚天屠龍記》走紅，不過2012年閃嫁大10歲的澳洲富商David Cox後，就淡出螢光幕，近幾年才復出，偶爾拍攝電視劇，雖然她鮮少公開露面，仍會在社群分享近況，今(23日)是她50歲生日，她也曬出近照，不科學美貌驚豔眾人。

郭妃麗今過50歲生日，她也在社群發文，祝自己有個最幸福的生日，只見她坐在浴缸裡，身邊被氣球給圍繞，穿著粉色洋裝的她，雖然僅露出上半身，但看得出她保養得宜，皮膚緊緻無瑕疵，身材也沒有太大走樣，讓網友都大讚「永遠不老的女神」、「女神依然那麼漂亮」、「太美了吧，生日快樂」。

郭妃麗過去和現在對比沒太大差別。(圖／本報系資料照)

模特兒出身的郭妃麗，出道後累積不少影視作品，憑著《東遊記》中的牡丹仙子一角為人熟知，之後在2003年版本的《倚天屠龍記》中，飾演張無忌的媽媽殷素素，因古裝扮相脫俗、氣質出眾，更被譽為美過高圓圓、賈靜雯，受封「古裝仙子」。

不過她2012年閃嫁大10歲的澳洲富商David Cox後，就鮮少出現在螢光幕前，婚姻因為歲數問題和男方有過一段婚姻而不被看好，但夫妻倆攜手度過10個年頭，仍十分甜蜜，好感情不言而喻。