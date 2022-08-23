台南殺警案震驚各界，蔡英文總統下令加速《警械使用條例》修法，民進黨立法院黨團總召柯建銘今（23日）表示，不會讓兩名員警的生命白白犧牲，行政、立法合作，讓第一線員警執法再無後顧之憂，今天國民黨達成共識，下會期會儘速協商。

柯建銘今（23日）透過臉書表示，震驚全國的台南殺警案，在所有警察同仁的努力下，終於在今天凌晨，將嫌犯逮捕歸案。代表民進黨立法院黨團，再一次的，對兩名逝去員警的年輕生命，表達最誠摯的哀悼。

他強調，公權力不容挑釁，讓所有警察同仁，在第一線執法時，可以毫無後顧之憂的使用警械，打擊犯罪，並保護自己的安全，是民進黨執政團隊無可迴避的責任。蔡總統也做出三點指示，第一、推動警械使用條例加速修法。第二、強化警察同仁執勤所設備。第三、通盤檢討外役監標準。

柯建銘說，2020年12月28日，立法院內政委員會完成相關審查後，就進入委員會協商階段，因時任召委鄭天財不排委員會的朝野協商，程序無法繼續進行，希望下會期鄭委員能儘速排協商，如委員會協商沒有結果，才能再請院長游錫堃進行院會的朝野協商，以利院會三讀，這點今天與國民黨達成共識，下會期會儘速協商。

此外，關於《外役監條例》，柯建銘說，今天法務部長在記者會也表示，不足之處會檢討修法，包括重刑犯如殺警案等不許到外役監，做全面性的檢討修法，待法務部將修正草案送進立法院後，民進黨立法院黨團必將列入優先法案，行政與立法將會密切配合，儘速完成立法。公權力不容挑釁，沒有員警安全，就沒有人民安全。