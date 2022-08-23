衛福部前部長、民進黨台北市長參選人陳時中爭議不斷，無黨籍台北市議員參選人蘇恆今（23）日表示，之前陳時中在立法院接受質詢時，說3+11決策的會議紀錄沒有就是沒有，現在又說早就在監察院，但監委說沒有，這讓蘇恆直呼：「要不要先交代3+11的會議紀錄到底在哪？該不會跟疫苗預算一起保密30年？」更狂轟「陳時中宛如一個政治巨嬰」。

蘇恆在臉書上表示，陳時中日前要求台北市副市長黃珊珊公開大巨蛋的會議紀錄，卻對自己當初3+11的會議紀錄交代不清。至於疫苗採購金額，陳時中一下說保密30年，然後中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝又公開價格，把台灣人民搞得團團轉，一下說不能公開，保密30年，一下又可以公開價格，而這種混亂的處理方式，讓蘇恆認為有兩種可能。

蘇恆點出，第一種的可能性是「陳時中說謊」，其實疫苗價格沒有被保密，只是他因為某些原因害怕公開，所以說保密30年。第二種就是「疫苗價格的確因為某些不可告人的原因保密」，王必勝說的金額是謊言，是欺騙人民。蘇恆強調，不管哪種可能，都是無視台灣人民，不願向台灣人民負責，更印證了那句「民主就是民進黨做主」。

蘇恆更猛轟，台灣政府非常喜歡開口民主、閉口法治，既然標榜民主，那怎麼會將購買新冠疫苗的預算保密30年？3+11的會議紀錄一下說沒有，一下又說在監察院，「人民知的權利又被陳時中放到哪裡？政府預算是人民的血汗錢，不是你陳時中的私人財產。是台灣人民授權給你這個身為衛福部負責人的陳時中去買疫苗，不是讓你陳時中拿來隨意使用，還阻止人民知道真相」。

最後蘇恆痛批，陳時中在當衛福部長兼防疫指揮官的任內，不把人民的健康當一回事，不把人民的納稅錢當一回事，對防疫顢頇無能，對人民的疑問擺臭架子、頤指氣使，對於自己的問題毫無交代，對於對手候選人就追殺到底，「陳時中宛如一個政治巨嬰，什麼問題都是別人問題，自己一點問題都沒有，這種巨嬰若讓他管理一個百萬人口的城市，那才是真的災難」。