意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）的STEVAL-ASTRA1B多種無線連接評估平台為資產追蹤系統設計人員開發功能完整的概念驗證原型提供一個完整生態系統。該評估套件以電池供電，外形功率配置高且小巧，亦提供韌體，以簡化牲畜監測、車隊管理、物流等目標應用的開發流程。

該套件可協助使用者評估意法半導體創新的近距離和遠距離STM32無線系統晶片（SoC）。STM32WL55JC sub-GHz遠距離無線連線（LPWAN）系統晶片支援LoRaWAN協定，並提供LoRa、(G)FSK、(G)MSK和BPSK調變方法。

另一個無線系統晶片STM32WB5MMG則是一個2.4GHz Bluetooth Low Energy和Zigbee無線連線模組。每款產品均採用雙核心處理器，以Arm Cortex-M4內核心負責處理應用程式，而Cortex-M0+內核心則專門管理射頻通訊。

該開發套件還包括一顆ST25DV64K非接觸式近場通訊（NFC）晶片和一顆STSAFE-A110安全元件，前者負責安全配對和通訊，後者則保護使用者隱私，防止駭客入侵系統。