「櫻花紛飛中，茉莉與和人首次心意互通」是日本粉絲票選最喜歡的場面。（車庫娛樂提供）

由小松菜奈與坂口健太郎主演的日片《餘命10年》，改編自已故作家小坂流加根據自己親身經歷撰寫的同名小說，在日本大賣30億日幣（8.8億台幣），台灣也延燒這股氣勢，在6月10日上映後，目前票房已經破1873萬，打破台灣本世紀日本真人愛情電影票房紀錄。導演藤井道人得知該片在台擁有好成績也十分感動，為了感謝粉絲的支持，片商車庫娛樂將在8月30日將在樂聲影城舉辦「全台唯一導演謝票場」，邀請導演來台灣與大家見面，並親自感謝台灣粉絲對《餘命10年》的支持。

導演藤井道人跟台灣的緣分很深，不僅爺爺是台灣人，還曾在東京的補習班學習中文，導演也曾多次因工作而來台灣，他也非常期待這次的台灣謝票行程，並曾表示：「非常感謝所有觀賞過電影的人，以及聯絡我的人。無論到哪裡工作，都能看到自己操刀的作品廣為流傳，雖然有些不好意思，但是很幸福。原作者小坂老師、小坂家的家人們，還有參與其中的各位，因為有大家的心意，才使這部電影變得更加強大。」不忘補充道「當然，電影不僅僅是數字。但是在主流發行下能以獨立製片的方式完成《餘命10年》，是我心中的驕傲。」

小松菜奈與坂口健太郎在片中的愛情因為生命的流失而更加令人憐惜。日本粉絲日前也從10個場面中選出最喜歡的前3名，第3名是「冬天在車站前重逢的茉莉與和人」，小松菜奈憶起2人重逢的片段也直呼「看著和人的臉，他用非常真誠的眼神說出那些話，那一段讓我非常地感動。」看著演繹和人的坂口健太郎，小松菜奈也順利進入了拍攝情緒；第2名為「與和人告別的茉莉回到家，在媽媽面前崩潰痛哭」；第1名則是「櫻花紛飛中，茉莉與和人首次心意互通」，動人的劇情畫面令觀眾無法忘懷。

《餘命10年》現正熱映中。「全台唯一導演謝票場」將於8月30日於樂聲影城舉辦，樂聲影城與電影首映APP「Magic Hour」獨家開放售票，詳細資訊請以樂聲影城官方網站、Magic Hour APP及官方網站和Magic Hour FB粉專資訊為主。