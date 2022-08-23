大陸電商巨頭京東23日盤後公布第二季業績顯示，受累宏觀經濟放緩，消費意欲下降影響，京東第二季營收為人民幣（下同）2676億元，年增5.4％，優於預期的2,616.67億元，列帳純利約44億元，年增4.5倍，遠勝預期的16.72億元，經調整純利約65億元，年減41.3％，好過預期的44.19億元。

香港經濟日報引述京東CEO徐雷指出，京東彈性商業模式、強勁供應鏈能力及高效運營協助公司在外部環境持續挑戰的情況下取得穩健的季績。

徐雷表示，第二季強化的用戶心智、不斷提升的用戶黏性和持續擴大的用戶規模，將持續通過供應鏈基礎設施，高效服務合作夥伴、用戶和社會。截至6月底止，年度活躍客戶帳戶約5.808億，年增9.2％。

收入貢獻方面，京東期內產品淨收入約2,260.2億元，年增2.9％，而服務淨收入約415.80億元，年增21.9％。