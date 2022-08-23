日本富士通公司將與理化學研究所一起，為推動量子計算機的實用化，預計在2023年度（2023年4月-2024年3月）開始向企業提供。這項劃時代的產品預計用於金融市場的預測、新材料和藥物開發，此一成果將鞏固日本在量子計算領域全球第3的地位，並催生日本在經濟產業與國防安全上的新技術。

據《日經中文網》報導，富士通2021年4月在埼玉縣和光市設置了與理化學研究所的合作中心，有約20名研究人員參加，一直在開發量子電腦。計劃到2023年度將製造出實機，向企業公開並將它用於技術研究上。這將是日本國內企業首次推出能完成廣泛領域計算的通用型量子電腦，或成為影響産業競爭力和國防安全保障的新一代技術的催化劑。

報導指出，與超級電腦相比，量子電腦的計算速度極快，具有給開發材料等方面帶來技術革新的可能性，影響所及的產業包括化學、製藥、汽車和金融等多種産業的競爭力。富士通自今年4月起，已和富士軟片公司合作啟動了有關材料設計的共同研究，未來將增加合作夥伴，積累面向未來應用的知識。

相較於海外企業界，日本國內於2021年才由美國IBM在川崎市設置自主開發的量子電腦，開發速度顯得較為緩慢。富士通從理化學研究所獲得技術和經驗，作為日本企業首次造出實機。與谷歌和IBM一樣，將採極低溫冷卻以消除電阻的「超導」電路進行量子計算。

報導說，目前量子電腦的製造一直是由美國科技企業主導。谷歌2019年取得了號稱「量子超越」的成果，約3分鐘就可以解開超級電腦需要1萬年的問題。近年，中國的技術也不斷提高，新興企業也明顯崛起。目前日本在量子電腦領域的專利佈局位居世界第3，僅次於美國和中國。

報導指出，富士通2023年度開發的電腦達到64個量子位元，超過谷歌實現量子超越時的53個量子位元。僅次於IBM於2021年開發的127個量子位元等，這兩者在世界上也算達到高競爭力的性能。預計富士通2026年度以後將實現超過1000個量子位元。

量子電腦有可能在幾分鐘及幾個小時內執行超級電腦需要幾億年的計算。波士頓諮詢集團預測2040年左右通過開發新材料等最多將實現8500億美元的經濟效益。