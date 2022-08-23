影星章子怡愛情、事業兩得意，她以《一代宗師》、《藝伎回憶錄》、《臥虎藏龍》等代表作在國際打開知名度，章子怡近年則把重心轉往家庭，她2015年與歌手汪峰結婚，婚後生下一對子女，更不時分享一家人的天倫照，近日她透露《教父》導演法蘭西斯柯波拉（Francis Coppola）曾找過她拍片，但最後因為角色考量選擇放棄，引起網友討論。

章子怡近日接受時尚雜誌《嘉人》採訪，她提到經典電影《教父》的導演法蘭西斯柯波拉，想找她演部戲，兩人視訊溝通後，章子怡很期待與他合作，可是看完劇本後發現角色不合適，最終還是婉拒了對方，章子怡說有遺憾，但不會一直糾結，「所有錯過都是為了遇到更值得的角色」。

消息一出有不少網友留言，有些人認為章子怡是炒作：「自抬身價」、「估計就是路人角色」、「所以...章娘娘是有什麼其他電影安排嗎？」、「是英文不行不敢接吧。永遠忘不了那句辛口李安」、「路人緣真差，拒演一個龍套角色，就別發通稿刷存在感了～老了接不到劇本要服老」、「這咖位不安排個主演絕對不去」、「好尷尬的詞條」、「婉拒了也要買個熱搜？」，不過也有網友肯定章子怡的歷年表現「有啥好質疑的，不是很正常麼，章子怡在北美就是最有影響力的華人演員那一波的啊，臥虎藏龍藝伎回憶錄贏麻了」、「章子怡演技不錯」、「這電影還沒開拍已經有很多演員陸續退出了，角色可能有點敏感」、「拒絕不合適自己的角色很正常」、「可能角色不好吧，拒絕了也是好事」、「她一直都很看劇本的啊，她對角色都是很慎重的」。