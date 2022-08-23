國際間聞名的大陸鋼琴家郎朗在2019年閃婚，娶了一名小他12歲的德韓混血鋼琴家吉娜愛麗絲，婚後育有1子，兩人也經常連袂出席各大活動，相當恩愛；吉娜擁有高顏值和火辣身材，卻讓她飽受質疑「修圖修太大」，但昨（28日）她曬出過28歲生日的模樣，朋友手機鏡頭直接出賣她真實狀態，宛如真人版洋娃娃讓網友看呆。

郎朗當年把混血嫩妻吉娜娶回家就曾掀起轟動，因為吉娜有著深邃五官外，白嫩美肌加上纖細四肢，生完小孩後體態更是沒太多變化，不科學身材也讓許多網友超羨慕郎朗；而吉娜也經常陪著郎朗在世界各地巡迴表演，兩人結婚多年感情仍甜到不行。

吉娜28歲慶生時真實狀態絕美，好到許多網友都看呆。(圖/ 摘自吉娜愛麗絲Gina微博)

不過，人紅是非多，今年初吉娜曬出美照卻遭部分網友質疑「修圖修過頭」，儘管有許多粉絲替她抱不平，還是堵不住酸民的嘴；昨（22日）是吉娜28歲生日，她也在微博發文感謝大家的祝福，且分享慶生時朋友替她留下紀念照的模樣，而朋友手機對著吉娜的真實鏡頭也直接曝光，本人和畫面中一模一樣根本沒修圖，狀態極好就像是個洋娃娃。

粉絲熱情在底下獻上祝福外，也忍不住留言稱讚吉娜的超高顏值，「吉娜就是個小公主啊」、「生日快樂，好喜歡吉娜，妳就是我的目標」、「祝吉娜繼續美好，越來越漂亮」、「會彈琴、有氣質又那麼美，吉娜太完美了」。