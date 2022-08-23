五大利空齊襲，中央銀行公布7月五大銀行新承作房貸金額558.93億元，月減48.05億元或7.92％，但年增55.59億元或11.04％，新增房貸利率續上揚0.089個百分點至1.703％、創逾六年新高。

央行官員表示，7月五大銀行新增房貸利率續上揚，主要反應6月央行升息半碼（0.25個百分點），由於銀行房貸利率可能採月調整或季調整，方式不儘相同，因此6月利率僅略增0.013個百分點，7月採取月調整銀行大多均已反應，房貸利率上揚明顯，，採季調整則在8月續反應。

五大銀行7月新增房貸金額大減，對照六都買賣移轉棟數合計月減13.27％，趨勢也相符，除台北市及桃園市月減個位數外，其他四都全部減二位數，但六都合計移轉棟數卻是年增5.02％。

央行官員說明，去年5月國內疫情升三級，遞延反應在7月，造成基期較低的結果，但目前五大利空持續中，包括疫情影響、政府健全房市管制、央行二度升息、國際景氣下行風險、建商推案保守及交屋延後等，衝擊房市也較明顯。