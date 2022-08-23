外傳台電進口俄羅斯化石燃料，台電23日表示，自俄烏戰爭開戰以來，台電便未向俄國採購燃煤，報導所述為既存過往長約，燃煤新標案於今年2月開戰後即未再邀請俄商投標。

台電表示，為確保穩定供電，燃料供應來源需穩定，台電皆以煤源分散為原則進行多元採購，台電公司燃煤主要購自亞太地區主要出口國之印尼與澳洲，尚有少數燃煤購自哥倫比亞與南非。台電將密切關注國際市場及情勢，以確保燃料供應來源，穩定供電。