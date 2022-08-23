《我是天王星》由兩廳院駐館藝術家、阮劇團汪兆謙執導，以戰後台灣娛樂事業與文化為背景，描寫年輕有才，但失意在家啃老的電影導演樂天，因緣際會得到歌仔戲團「黎明社」團主賞識與支持，將歌仔戲《梁山伯與祝英台》拍成台語電影。一群人各自懷抱夢想，在追逐夢想的路上歷經挫折、療癒與成長的故事。（國家兩廳院提供）

國家兩廳院藝術出走邁入第八年，今年和阮劇團合作歌舞戲《我是天王星》，10月1日自嘉義民雄開演，共巡迴全台7縣市，主要演員包括楊大正、黃鐙輝、蔡振南、江惠儀等，呈現台灣早期歌舞團的青春熱血時代故事。

編劇吳明倫表示，「劇中時代背景是歌仔戲仍然引領風騷而電影藝術蓄勢待發的年代，兩種藝術形式與娛樂文化互相競爭也彼此拉抬，反應在世代的溝通上，同樣也有類似的衝擊與平衡，包括誤解、自我質疑與矛盾，因此將夢想追尋、世代和解以及當時的文化現象並置在一起。」

《我是天王星》由兩廳院駐館藝術家、阮劇團汪兆謙執導，以戰後台灣娛樂事業與文化為背景，描寫年輕有才，但失意在家啃老的電影導演樂天，因緣際會得到歌仔戲團「黎明社」團主賞識與支持，將歌仔戲《梁山伯與祝英台》拍成台語電影。一群人各自懷抱夢想，在追逐夢想的路上歷經挫折、療癒與成長的故事。

劇中的「黎明社」靈感來源為陳澄三於1934年成立的「麥寮拱樂社」。拱樂社原為雲林麥寮拱範宮，為南管社，而後加入歌戲團，為歌仔戲帶來種種變革，也使「拱樂社」成為當時重要的代表。陳澄三也是波蜜果菜汁的發明者。

汪兆謙表示，帶著廳院等級的演出到各個鄉鎮給所有的民眾，「這齣戲就像是很精彩的流水席，透過阮劇團長年訓練的演員系統，明星陣容是我們的特別主菜，阮劇團演員則是訓練精良的流水席工班，讓觀眾享受一場如同南部風格澎湃誠情的流水席饗宴。」

演出將於10月1日起在嘉義民雄早安公園，10月9日在花蓮美崙田徑場，10月16日在彰化員林市公十九晴雨球場，10月22日在新竹縣政府文化局文化廣場，10月29日在屏東西勢玉清宮前廣場，11月19日於台南市立圖書館總館旁道路，11月27日回到台北國家兩廳院生活廣場，全部皆為免費入場。