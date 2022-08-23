台南殺警案震驚全台 蔡英文：最短時間強化警察執勤安全(取自蔡英文臉書)

台南殺警案震驚全台 蔡英文：最短時間強化警察執勤安全(取自蔡英文臉書)

蔡英文總統今天前往慰問遇害的台南員警家屬後表示，兩人的家屬都希望在制度與裝備上，給更多警察更好的執法後盾。《警械使用條例》已經在立法院完成委員會審查，我們希望立法院能儘速通過修法，外役監的條件與標準也將通盤檢討，透過修法排除重大刑事犯。務必在最短時間內，強化警察執勤安全，避免憾事再發生。

台南市安南區昨天發生襲警案，造成凃明誠、曹瑞傑2名警員殉職，蔡英文今晚在臉書表示，昨天發生的台南殺警案，在警政單位不眠不休查緝下，於今天凌晨將嫌犯逮捕到案。

今天下午她也到台南，向兩位殉職員警的家屬，致上最深的哀悼之意。她說，凃明誠和曹瑞傑都是年輕又優秀的警察，在執行勤務中，不幸發生憾事，我們同感哀慟與不捨。她也向兩人的家屬，致上最深的歉意。直到最後一刻，他們兩位仍英勇負著重傷打擊不法，「他們都是警察的驕傲，但我們卻痛失了兩位優秀的警察」。

凃明誠和曹瑞傑的家屬都跟她說，心很傷、很痛，希望能夠痛定思痛，在制度與裝備上，給更多警察同仁更好的執法後盾。蔡英文強調，在今天早上，她已經指示行政院和相關部會，不但要依法嚴查嚴辦，更要推動警械使用條例加速修法，持續強化警察同仁執勤所需要的設備，並同時通盤檢討外役監標準。

她說，稍早，行政院也有進一步的說明。《警械使用條例》已經在立法院完成委員會審查，我們希望立法院能儘速通過修法，讓第一線員警執勤使用警槍械時，較無後顧之憂。而外役監的條件與標準也將通盤檢討，透過修法排除重大刑事犯。

蔡英文強調，「該修法的，立刻修法；該檢討的，立即檢討」。務必在最短時間內，強化警察執勤安全，避免憾事再發生。唯有警察執勤有保障，民眾及社會的安全才能確保，國人才有更安心的生活。她也感謝警政署、刑事局全力偵辦，台南市警局、高雄市警局，以及新竹市警局的第一線員警聯手追查，將兇嫌緝捕歸案。

我們全國的警察同仁都在第一線、24小時守護人民的生命財產安全。她要代表全國人民，向警察同仁致上最高的感謝和肯定，政府會持續改善制度，保障警員執勤安全，做警員及人民的後盾。並再次重申，政府維護治安的公權力，絕不容許任何挑戰。