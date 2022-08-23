《陸行鯊之島》順利捕捉豹斑肩章鯊離開水面行走的畫面。（Discovery提供）

Discovery頻道的招牌節目《鯊魚週》透過不同節目帶領大家深入認識這個聰明物種並藉此引起大眾對濫捕鯊魚問題的關注。由《大白鯊對決大海怪 》揭開序幕，首度公開大白鯊與大王魷魚對決的珍貴畫面，看看誰才是深海王者。而野生動物生態學家佛瑞斯格拉特（Forrest Galante）則在《陸行鯊之島》中來到巴布亞紐幾內亞尋找鯊魚會離開水面在陸地上行走的證據，過程中他成功找到三種陸行鯊，為陸行鯊的科學帶來極大的成就。

《大白鯊對決大海怪 》帶觀眾來到墨西哥的瓜達盧佩島，這裡棲息著規模最大的大白鯊群，一直以來研究人員相信牠們的目的是獵食島上的海豹，然而墨西哥科學家卻發現大白鯊身上有奇特的吸盤傷痕，研判深海中能讓大白鯊傷痕累累的，可能是大海怪—大王魷魚。為此一群生態學家來到這裡，希望透過一系列實驗，證明大白鯊對大王魷魚有特殊反應，以及觀察大白鯊如何攻擊大王魷魚。

研究人員設置2個金屬架子，用氣味道具分別模擬魷魚和鮪魚的特徵，他們發現大白鯊對大王魷魚的氣味比較感興趣，會變得很激動且具攻擊性，甚至直接衝撞做出掠食性攻擊，研判鯊魚曾和死對頭魷魚有過戰鬥的經歷。大王魷魚具有超強視力，觸手強而有力，吸盤中有小利齒可把獵物撕成碎片，還能藉著噴射推進在水中高速移動，讓牠們難以被獵殺，為此研究組員設計一個投餌實驗，觀察鯊魚如何隨機應變，發展出不同掠食策略，捕獲快速移動的獵物。不僅如此，研究人員夜潛時，幸運捕捉到巨型魷魚出沒，吸引大白鯊緊隨而來的畫面。

另外，由野生動物生態學家佛瑞斯主持的節目《陸行鯊之島》，來到擁有純淨島嶼跟雨林的巴布亞紐幾內亞，這是世上人跡罕至的地方之一，此次任務是找尋三種特殊的肩章鯊，包括巴布亞肩章鯊、冠肩章鯊及豹斑肩章鯊。他們要證明肩章鯊演化出特別能力-可以離開水面，用鰭跟腹部爬行覓食。

他們先從當地漁民的漁獲中找到稀有的巴布亞肩章鯊，之後透過特製的礁岩陷阱，成功找到冠肩章鯊，採集樣本與數據後，便將肩章鯊送回海裡。而為了找到豹斑肩章鯊，佛瑞斯深入偏遠的濱海村落，尋線找到豹斑肩章鯊出沒的地點。佛瑞斯與團隊在礁岩區放置誘餌，終於等到潮水退去上岸覓食的豹斑肩章鯊，也順利拍下牠們離開水面，用鰭在礁岩石上爬行的畫面，這也是史上第一支為這種特殊行為提供科學證據的影片，見證鯊魚演化史上的生物里程碑。《鯊魚週》系列節目22日至27日每晚6點Discovery頻道播出。