柯P覺得怪怪的！台南發生震驚社會的2警遭殺害殉職案，社會各界對為何會發生悲劇的檢討聲不斷。台北市長、民眾黨主席柯文哲質疑，監獄滿了、矯正單位人力吃緊等問題早已存在，監察院2020年曾要求法務部和矯正署檢討改進外役監管理鬆散問題，為何遲遲不見效果？此外，他也期望藉由民眾黨所推的《警械使用條例》部分條文修正草案，透過法制化給執法員警最實質的保障。

柯文哲今(23日)在臉書寫道：「震驚全國的臺南殺警案，兇嫌終於落網，面對這起悲劇，應該通盤檢討，任何情緒性發言都無法解決問題。林姓兇嫌曾經因為加重強盜和偷竊被判刑七年十個月，原本要到2028年才能出獄，上週他從台南明德外役監『返家探視未歸』，一星期來，不論法務部或矯正署都沒有對外發布消息。」

柯P說，「這不是第一次有受刑人從外役監逃脫。矯正署統計，最近10年內有4人『逃脫』，45人『返家探視未歸』，還有2名花蓮自強外役監的人犯『下落不明』。我不懂，為什麼重大刑案的受刑人可符合外役監申請資格？為什麼監察院在2020發文要求法務部和矯正署針對外役監『管理鬆散問題』檢討改進，遲遲沒有看到效果？」

柯文哲指出，「我們的監獄滿了，矯正單位人力吃緊，不是新聞。2021年，戒護人力和收容人比來到1:12.9。儘管近幾年因為疫情，非急迫性案件暫緩執行，戒護比還是高達1:9，比起香港的1:2，英國1:3，美國和日本1:5都高出許多，獄政人員壓力已經爆表。」

他以民眾黨主席立場表示，「另外，現今警察裝備、勤務、訓練顯然無法保障員警值勤安全，因此109年台灣民眾黨五位委員，提案推動《警械使用條例》部分條文修正草案，希望第一線的警務人員，在面對有危險性、急迫性、突發性之可能時，能依照職務需要『合理使用警械』，並強化警械使用訓練及制度。此項草案109年12月4日一讀，同年12月28日審竣，正等待政黨協商，希望透過法制化，給予第一線執法的員警，最實質的保障。」

柯文哲強調，「殉職警家屬的痛，我們感同身受，所以更要痛定思痛，督促系統通案檢討改革，不再今日公祭明日忘記，才能告慰亡靈。」

有網友表示，「我覺得重點不在於如何以暴制暴，那沒有配槍的老百姓呢？又該如何自保？治安為什麼敗壞到連警察都敢殺？是因為對殺人罪犯的一再縱容與輕判，公權力不張，殺人犯囂張」、「是時候換一個願意正視問題，解決問題的政府」、「支持合理使用槍械」。