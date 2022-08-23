韓國聯合參謀本部表示，數架俄羅斯軍機今天進入韓國東部的防空識別區（KADIZ），為預防偶發狀況，韓方也按一般戰術措施派出軍機因應。美韓22日展開的聯合軍演目前仍在進行中。

俄羅斯官媒塔斯社（TASS）稍早引述俄羅斯國防部說法報導，2架轟炸機Tu-95MS已按照計畫在日本海的公海上空完成飛行，在部分飛行區段中，韓國空軍出動F-16戰機因應。

韓聯社報導，韓國聯合參謀本部在俄方報導刊出後表示，俄國軍機一度進入韓國防空識別區，韓方也在探測到異常狀況時依正常戰術措施派出戰機因應，引導俄國軍機離開韓國防空識別區。

一般軍機在進入他國防空識別區時會事先通報，但俄國這次並未事先知會韓方，韓俄之間目前也未設置事前通報軍機訓練等的軍事熱線。

報導指出，俄國軍機每年約會進入韓國東部防空識別區數十次，韓國軍方通常不會公開相關狀況，除非俄國軍機深入至西部海域，或中俄軍機聯合進入韓國防空識別區。

外界推測，俄國軍機這次飛入韓國防空識別區是針對美韓「乙支自由護盾」（UFS）聯合軍演的示威行動。

美韓22日起正式展開大規模聯合軍演，預計實施至9月1日，中國官媒環球時報及北韓外宣媒體都大肆對此抨擊，批評美韓聯合軍演使區域軍事威脅升溫，韓國外交部今天則對此回應，強調這次聯合軍演是為鞏固聯合防衛態勢的年度例行防禦性演習。