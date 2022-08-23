日經亞洲援引芬蘭智庫指出，俄烏開戰以來五個月內，台電持續進口俄能源。對此台電回應，開戰後便未向俄羅斯採購燃煤，報導所述為既存過往長約，燃煤新標案從今年2月開戰後即未再邀請俄商投標。

芬蘭研究機構能源與清潔空氣研究中心（CREA）報告指出，自2月24日至7月31日期間，台灣、日本和韓國從俄羅斯進口價值55億美元的化石燃料，其中台灣進口總額為12億美元。

另外，報告提到台電為俄羅斯化石燃料的進口商，在這5個月期間內，進口3.07億美元的煤炭。

針對此事，台電稍早回應，自俄烏戰爭開戰以來，台電便未向俄國採購燃煤，報導所述為既存過往長約，燃煤新標案於今年2月開戰後即未再邀請俄商投標。

台電表示，為確保穩定供電，燃料供應來源需穩定，台電皆以煤源分散為原則進行多元採購，台電公司燃煤主要購自亞太地區主要出口國之印尼與澳洲，尚有少數燃煤購自哥倫比亞與南非。台電將密切關注國際市場及情勢，以確保燃料供應來源，穩定供電。