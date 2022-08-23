知名觀光列車「環島之星」自2019年首度攜手三麗鷗將列車打造成裡外都萌翻的「Hello Kitty繽紛列車」後，成為全台唯一與國際IP結合的觀光列車，成功將鐵道客群從家庭、熟齡族群，拓展至年輕及輕熟齡客，現在隨著與三麗鷗的合約將於10月30日到期，易遊網在列車卸裝前特別推出「Hello Kitty繽紛列車最後巡禮」紀念活動，首次推出限定段點的「體驗套票」，並祭出超過百支行程每人最高現折1000元回饋旅客。

「Hello Kitty繽紛列車」不僅強化「環島之星」歡樂好玩的列車印象，主題性強的特色更受旅客喜愛，推出後載客數比前一年大幅成長超過7成，首年即創下「環島之星」的銷售歷史新高，也成為國內觀光列車與國際IP結合的成功範例；還沒搭過或想重溫美好回憶的旅客可把握最後機會搶位，易遊網獨家推出最後巡禮活動的「體驗套票」搭乘日期為9月1日至10月28日平日出發（國定假日除外），每位最低799元起，每日限量10個席位，每人限購2席，即日起開放預訂。

「環島之星」向來以豐富行與自由行的套裝行程為主要銷售商商品，為讓更多旅客有機會體驗「環島之星」觀光列車的特色設施與服務活動，在最後巡禮期間，特別與臺鐵申請「體驗套票」銷售，包含單程車票、景點門票與列車限定Hello Kitty聯名週邊商品（8吋絨毛玩偶或5吋絨毛吊飾），共有台北-礁溪、台北-花蓮、台北-台中、新左營/高雄-台東、台東-新左營/高雄、新左營/高雄-屏東、新左營/高雄-台中7大段點旅客供選擇。

搭乘「環島之星Hello Kitty繽紛列車」也可到花蓮壯麗的太魯閣國家公園1日遊，10人成行，每人最低僅1999元。（易遊網提供）

套裝商品的部分則精選北中南東超過百支行程，9月1日起週日至週四出發享限時折扣，豐富行每人現折1千元，自由行和自駕遊每人現折500元優惠。想要到東台灣來趟親近山水的自由旅行，「環星之星˙花蓮自由行3天」提供五星級酒店和設計旅店的住宿選擇，每人折後最低僅3750元起就能安排一趟超值假期。

「環星之星˙溪頭森呼吸自駕遊2天」可前往溪頭森林遊樂區，探訪溪頭神木，擁抱山林享受芬多精森林浴，含飯店住宿與租車每人折後3680元起，超級划算；經典人氣輕旅行的「環星之星˙花蓮太魯閣一日遊」含來回車票與在地遊程，平日出發2999元，10人成行再降1000元，等於每人最低1999元就可成行。

喜歡無腦出遊的旅客，可選擇食宿行遊全包的豐富行商品，單一縣市深度玩或是跨縣市的環島遊通通有。人氣行程有「高鐵x環星˙台南西拉雅+玉井芒果冰+後壁俗女村2天」，造訪近期熱度攀升的仙境西拉雅風景區，朝聖台劇《俗女養成記》經典取景地-後壁聚落，品嘗玉井芒果冰等行程，每人折後8900元起，再升等專車服務，不與其他旅客共乘更安心。

想體驗一次暢遊東、南台灣的經典環島遊行程，則推薦「環島之星˙台東知本金聯+台南3天」，安排太麻里賞金針花或體驗鹿野採果作醬活動，以及造訪最美國定古蹟的台南山上花園水道博物館、化石博物館的左鎮化石園區和台南小吃集散地國華街等，還能入住「知本金聯世紀酒店的Hello Kitty主題房，以及台南老爺行旅或台南桂田酒店，每人折後1萬3500元起。

只在列車上買得到的「環島之星」與Hello Kitty聯名週邊商品祭出組合優惠，其中還有買1送1的超殺好康。（易遊網提供）

「環島之星Hello Kitty繽紛列車」在這2年疫情期間，累積服務近15萬名旅客，廣受大小朋友喜愛，也是旅客體驗差異化國旅的人氣選擇，Hello Kitty繽紛列車即將卸下階段性任務讓許多粉絲們不捨，不過在最後巡禮階段「環島之星」與Hello Kitty聯名週邊商品也將釋出組合優惠，包含玩偶組合（含8吋、5吋玩偶和防水貼紙），原價1390元下殺至999元，還有文具組合祭出399元買1送1，讓粉絲們能划算地珍藏留念。