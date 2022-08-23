割喉殺2警案 台南地檢署聲押凶嫌林信吾 21:312022/08/23 中時 洪榮志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南殺警案凶嫌林信吾被移送後，檢方向法院聲請羈押。（讀者提供／洪榮志台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在台南殺害2名警員的凶嫌林信吾於新竹落網後，23日下午5點45分被警方依竊盜、強盜、殺人等罪嫌移送台南地檢署。經檢方複訊後，以林信吾涉犯殺人等罪嫌重大，所犯為最輕本刑5年以上的重罪，且有逃亡事實，晚間9點19分向台南地方法院聲請羈押。 台南殺2警「破案關鍵」 凶嫌慘栽在30多年刑事老手上 台南殺警奪槍惡徒林信吾新竹落網 起底竟是明德外役監逃犯 殺警凶嫌銬腳鐐押抵台南市警局 頭戴安全帽低頭不語 #林信吾 #凶嫌 #聲押 #殺人 #台南地檢署 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 殺警凶嫌搭客運逃新竹原因曝 同車乘客全不知情 10:052022/08/23 社會 台南殺警凶嫌逃亡17小時偵破 黃偉哲：破案但沒有喜悅 08:572022/08/23 社會 殺警凶嫌林信吾押解三分局 警政署長：不費1槍1彈制伏 10:282022/08/23 社會 獨》警政署長、高市警局長同窗聯手 及時攔截逮捕殺警案兇嫌林信吾 11:532022/08/23 社會 影》台南殺警破案！方仰寧揭「割喉奪槍」過程 已尋獲凶刀 08:182022/08/23 社會 殺警林嫌狂製造斷點 因一事洩露行蹤 逃亡400公里被逮 11:312022/08/23 社會 林信吾殺2台南警搶超商 他曝4大惡行：下一站地獄 09:302022/08/23 社會 林信吾逃亡搭客運北上影像曝 11人與惡煞驚險同車3小時 18:472022/08/23 社會 台南殺警案 高大成：凶嫌凶殘成性應速判速死 12:562022/08/23 社會 震撼逮捕影片曝！殺警凶嫌下車無防備 「海量警察」衝出壓制 14:242022/08/23 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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