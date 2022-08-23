在台南殺害2名警員的凶嫌林信吾於新竹落網後，23日下午5點45分被警方依竊盜、強盜、殺人等罪嫌移送台南地檢署。經檢方複訊後，以林信吾涉犯殺人等罪嫌重大，所犯為最輕本刑5年以上的重罪，且有逃亡事實，晚間9點19分向台南地方法院聲請羈押。

台南殺2警「破案關鍵」 凶嫌慘栽在30多年刑事老手上
台南殺警奪槍惡徒林信吾新竹落網 起底竟是明德外役監逃犯
殺警凶嫌銬腳鐐押抵台南市警局 頭戴安全帽低頭不語
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