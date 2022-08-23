女性經常會遇到性騷擾，不過有時可能純粹只是自己過於敏感。一名女網友日前上網PO文，表示自己搭公車時被一名男乘客一路盯著她看，她瞪過去後對方還是依然故我，等到她拿出手機開始錄影時男子就下車了，讓她感到相當不舒服。雖然原PO發文後就刪除文章，不過還是馬上被網友備份，直呼「男生真的要好好保護自己」！

原PO在Dcard發文表示，當時自己站著搭公車，對面坐著的男乘客從頭到尾盯著她，就算她瞪回去對方還是不改變視線，結果她拿出手機開始記錄時，男子就下車了，而且還在公車站盯著裡面看到公車離開，讓她相當不舒服，直呼「如果是發呆會對著陌生人發呆嗎？被對方回看不會注意一點或是不自在嗎？」

雖然原PO發文後就刪除文章，不過還是遭到備份，備份網友指出，「太扯了吧，竟然有人搭公車偷拍就算了還偷拍放到女孩版上，真的好噁心，以後不敢搭公車了」。

許多網友則紛紛回應「男生真的要好好保護自己，搭個車被偷拍還被公審」、「那個人：我只是坐在公車上呈現舒服的姿勢發呆就被偷拍，男生真的要好好保護自己欸」、「這杯水想強X我」、「真的超無辜，看就知道人家是在放空，眼神呆滯直視前方…」、「好誇張，就看前面而已…真的被害妄想症」。