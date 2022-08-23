【立綱氣象報報】9號颱風偏西行 今晚通過巴士海峽│中視晚間氣象 20220823

受到第9號颱風「馬鞍」外圍環流影響，氣象局今（23）日晚間針對屏東、台東、蘭嶼及綠島等地發布大雨特報，要注意雷擊和強陣風。氣象局指出，這波外圍環流帶來的降雨會持續到明日，尤其東南部和恆春半島要特別留意劇烈的雨勢。

氣象局預報員黃恩鴻指出，颱風馬鞍明（24）日進入南海後移動速度加快，預估最強達到輕颱等級，發布海上警報的機會不大，不過今晚至明日整天東南部及恆春半島有陣雨或雷雨，甚至有機會出現持久又劇烈的豪雨，而南部及東部也有局部陣雨，其他地區的天氣則為多雲到晴，有午後雷陣雨。

受颱風馬鞍外圍環流影響，今晚起至明日（8/23-8/24）東南部、恆春半島慎防豪雨。（圖／擷取自中央氣象局官網）

明日各地氣溫感受悶熱，高溫普遍33至35度，氣象局針對9縣市發布高溫資訊，花蓮縣、宜蘭縣，有38度極端高溫機率，台北市、新北市、南投縣、金門縣、台中縣、彰化縣、雲林縣則有36度高溫機會，提醒民眾慎防熱傷害。

氣象局針對全台9縣市發布高溫資訊，花蓮、宜蘭恐出現38度極端高溫。（圖／擷取自中央氣象局官網）

氣象主播戴立綱表示，第9號颱風馬鞍目前正通過菲律賓呂宋島，明接近台灣海峽西南方，要當心外圍環流恐帶來2至3公尺高的浪，而山區濃霧會更明顯，台南、高雄、屏東要注意短暫降雨，預估周四、周五（8/25、8/26）馬鞍颱風會穩定朝香港前進，進入大陸後威力減弱，周休假期台灣又會是晴朗的好天氣。