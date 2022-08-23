女星成語蕎以模特兒身分出道，氣質出眾的外型還有「小侯佩岑」封號，直到去年在台劇《三隻小豬的逆襲》裡飾演「最強小三」，甜美外貌加上火辣身材，立刻晉升許多觀眾心中的女神；她今（23日）曬出泳裝照，火辣身材看到網友鼻血直流。

成語蕎今（23日）在社群平台發文：「只要有風和海，我就能航行，你要加入我嗎」，她在遊艇上拍攝美照，身後是蔚藍的大海和遠景，成語蕎穿著紅色的比基尼，大方曬出D級傲人上圍，白嫩膚色讓網友看到目不轉睛，小腹平坦沒有一絲贅肉，修長美腿靠著欄杆，畫面十分惹火。

粉絲熱情回應：「偉大的航道上有美人魚耶」、「這太美太危險」、「好漂亮的語蕎很棒的航程」、「我沒在船上怎麼也暈船了」、「太辣了吧，皮膚好白」、「蕎蕎女神好漂亮」、「HOT到海都快乾了」、「是我看錯嗎，妳整個人在發光耶」。

而成語蕎這幾天打卡的地點都在龜山島，她透露近日是楊晨熙的生日，兩人一起學高爾夫球時認識，是一起學習新事物的好朋友，會一起鼓勵、陪伴對方，成語蕎說：「很開心可以參與你人生的進化史，從一個月收入4000元的果凍姊姊，到現在獨立新女性的楊晨熙小姊姊，除了演藝還投資各種不同的副業，她提到這次出遊還是楊晨熙自掏腰包花10多萬帶大家出海玩，同時她告誡酸民「無聊的酸民真的可以閉嘴，不要覺得每個漂亮的女生都靠男人，我們可以同時漂亮獨立又有能力」。