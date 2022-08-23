桃園市長選戰，國民黨張善政、民進黨鄭運鵬及民眾黨賴香伶3人競逐。對此，親民黨文宣部前副主任吳崑玉今（23）日表示，「年底桃園的選戰原則上還是五五波」，但他也強調，「民進黨的哀兵必勝、找出策略，整合完畢之後，鄭運鵬其實是會有往上漲的空間」。

吳崑玉今（23）日在網路節目《新聞不芹菜》中表示，年底桃園的選戰「原則上還是五五波，因為選舉還有一段時間」，但吳崑玉也坦言，他對張善政個人的戰力不看好，因為選舉就是講形式，誰的力量和基本盤都會左右「形式」的變化，而這個人的形象、魄力、政治判斷也會影響，吳崑玉更質疑：「那張善政的特質是什麼？」

吳崑玉點出，當時林智堅論文案剛發生的時候，國科會把有關學術倫理的文給撤了，被學術界罵翻了，這時候張善政最適合出來講話，可是他卻沒有，甚至張善政可以跟研究生開一個座談會，這樣就好了。這也讓吳崑玉説：「藍營很多人很奇怪，都把選舉當成個人能力的比拼，格局沒有脫離小學，這些人這種心態怎麼會得到選民的信任呢？怎麼會把城市交給你？」

吳崑玉也不認同「國民黨說桃園出這麼多事，一定是國民黨的」，他指出，張善政的民調之後往上漲的機率並不高，但民進黨的哀兵必勝、找出策略，整合完畢之後，鄭運鵬其實是會有往上漲的空間。