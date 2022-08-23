台灣賽車教父廖老大（廖志賢）因跑贏大陸抖音網紅杰尼龜而爆紅，事業版圖還橫跨手搖飲店，5月創辦「阿娘喂！廖老大」，起初因加盟門檻不高，吸引眾多人開店。未料，近日接連遭公眾人物批評茶不好喝，廖老大巡店後，有14家的表現很令他失望，忍不住嗆：「我死都不會再來買，這些店乾脆關一關算了！」

民進黨前桃園市議員王浩宇16日嚐鮮廖老大的手搖飲，結果整體感受不佳，痛批：「很少難喝到倒掉的，但真的真的真的超難喝，真心不騙。」引起部分加盟主的反彈；未料AV導演圤智雨也在22日表示，廖老大的龜綠茶無糖少冰茶味太淡，不適合台北人，茉香鮮奶茶少冰微糖也偏淡且沒特色，「同樣的價錢我會去買五十嵐或是迷客夏。」

面對外界的批評，廖老大22日晚間在臉書開直播承認此事，認為某些加盟主煮的東西很隨便，「我這2天巡了20間店，總共喝了甘蔗清茶20杯，當中有2杯最離譜，甘蔗竟然是酸的！」品質不一的表現，讓廖老大非常不悅，質疑某些加盟主是不是沒有認真聽教學；他指出甘蔗原汁原來是冷凍的，下班前應要在冷藏櫃退冰，隔日剛好能拿出來賣，但部分加盟主不照SOP執行，直接放在室溫中退冰，導致甘蔗原汁喝起來味道不佳。

廖老大也批評某些加盟主靠作弊或拜託輔導員的方式通過測驗，怪不得經營不善，再來跟他抱怨生意不佳；廖老大透露目前的營運狀況，大概只有2成的店能維持每日2-3萬營業額，其他店都只賺幾千塊，忍不住脫口：「我看這些店乾脆關一關算了，這樣根本無法生活。」他希望加盟主能自我反省，因為不顧好品質，每賣出一杯就會少一個客人。