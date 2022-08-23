有「零負評女神」封號的女星林依晨在2014年嫁給先生林于超，終於在2021年10月迎來兩人愛的結晶女兒「小小林」，而升格當媽後她也鮮少曝光女兒長相；最近林依晨分享觀賞舞台劇《沒有人想交作業》感想，沒想到意外露出女兒零遮掩的超萌正臉，粉絲都快被萌暈了。

林依晨昨（22日）在IG更新近況，分享舞台劇《沒有人想交作業》觀後感，大讚參與演出的眾多男演員們，毫不掩飾地說，「我笑得好大聲，也在劇末眼眶幾度洩洪，還打了某人好幾下屁股，這到底是怎麼樣（看似瘋癲，實則認真得不得了）的一齣戲」；她也附上該劇的相關資訊卡，有演出時間、地點和演員陣容等。

沒想到廣大網友目光全被照片後面的小女孩吸引，紛紛驚呼「女兒自帶流量」、「小小林！可愛耶！」、「啊，看到本篇的重點了！可愛可愛」、「女兒居然會露臉欸，好Q」、「小寶寶長得好快喔」、「完全被後面的小小林吸走」；其實林依晨在產後，幾乎沒公開過女兒正面，只有PO過女兒的小手小腳，或是用貼圖遮住女兒雙眼，如今驚喜曝光讓粉絲都被萌到。

林依晨現在雖然是幸福洋溢的新手媽媽，但她艱辛的求子過程常讓粉絲都很不捨，當時得不斷到醫院進行肚皮打針、取卵和植入等手術，全程都相當煎熬難受；而林依晨當時被關切寶寶性別時，更充滿母愛溫暖地說，「請大家和我一起期待，不要破壞驚喜喔！當然，無論男孩女孩，都值得被愛」。