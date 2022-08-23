美國副國務卿雪蔓今天美東上午10時15分（台灣時間23日晚上10時15分）將會見中國駐美大使秦剛，重點討論台灣問題。這顯示在美中外交對峙持續之際，兩國依然能通過大使保持溝通。

美國國務院昨晚宣布雪蔓（Wendy Sherman）將與秦剛會面，但未具體說明會談議題。不過，美國之音（VOA）駐國務院記者站主任張蓉湘推文說，雙方討論重點預計擺在台海議題。

美國之音報導，北京不滿美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，不僅一連多日在台灣周邊實施前所未有的高強度實戰化「封控」演習，還單方面切斷或中止與美國在軍事、違禁藥品管控、氣候變遷等多個領域的合作與溝通管道。

美方一再表明，裴洛西訪台並未改變美國長期以來的「一個中國」政策，並多次呼籲北京勿作出過激反應、恢復與美國在多個重要領域的合作，但未得到北京的積極回應。

然而雙方透過派駐對方國家的大使進行接觸的管道，目前看來仍暢通。