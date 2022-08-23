所有的細胞都可能癌化，我們也並不清楚癌化的具體原因，因此非常難解。現在新一代的免疫療法則是催促身體的免疫系統去對付癌系胞，如何催促就是一項技術了，美國德州的萊斯大學(Rice University)的方式是把裝有大量檢查點抑製劑的珠子，植入在腫瘤旁邊，藥劑持續催促、訓練白血球去攻擊腫瘤，如同身體裡面建立了藥廠一樣，被形容成「植入式藥廠」。

萊斯大學團隊開發的藥廠珠子，是由藻酸鹽珠組成，每1枚直徑只有1.5公釐。這些珠子經過基因工程改造，有著巨量的白血球介素(Interleukin 2,IL-2)，這是白血球用以「識別敵我」的應答系統，將珠子植入在腫瘤邊，將使白血球持續徘徊在附近，總能發現癌細胞的不尋常，然後加以攻擊與消滅。

在小鼠實驗中，研究員在患有結直腸癌小鼠，將珠子就植入在腫瘤旁邊，在短短6天內就根除了癌腫瘤的擴散。

研究團隊又將這項技術應用在間皮瘤治療上，間皮瘤是一種在內部器官周圍的組織內形成的癌症，大約 80% 的間皮瘤病例，與長期接觸石棉有關，它是一種侵襲性的肺內膜惡性腫瘤，即使以手術切除也很難完全治癒。在這項實驗中，研究員改用另一種免疫療法製劑，稱為「PD-1 蛋白質檢查點抑製劑」，結果發現，將裝有PD1的小珠子植入在間皮瘤旁邊後，參與實驗的 7 隻間皮瘤小鼠，其腫瘤都被完全破壞。

2種不同的「植入式藥廠」，還發揮了強強聯合的效果，研究作者衛瑟( Omid Veiseh)說：「產生 IL-2 的植入物，和 PD-1 檢查點抑製劑的組合，可以有效地訓練記憶 T 細胞，如果癌症復發，可以重新提醒活免疫系統以對抗間皮瘤。」

由於實驗成績非常亮眼，因此該團隊已獲准今年秋季開始，在卵巢癌患者身上中進行臨床試驗，也就從小鼠實驗，進到人類臨床階段，這樣的進展是非常少見的。另一項針對間皮瘤患者的臨床試驗，也正在申請中，據信不會落後太多。 衛瑟 說：「我們己經與FDA商討臨床實驗的時間，預計將在 2023 年下半年，會展開更多患者試驗。」