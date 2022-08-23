外界認為機組員檢疫政策「3＋11」是去年疫情爆發破口，但監察院昨公布調查結果，稱疫情指揮中心決策有所本，但未積極對外溝通，國民黨台北市長參選人蔣萬安質疑監察院這項決定等於犧牲自己的地位和公信力，讓整個監察制度崩盤，成民主危機。

對此，民進黨台北市長參選人、前衛福部長陳時中在23日播出的電視專訪表示，蔣萬安認為監察院的調查報告是在包庇衛福部，但監察院是5院之1，「要嘛你就廢監察院就好了嘛」，而不是將一個報告過度延伸，破壞中央政府的公信力。

陳時中表示，選舉總會過去，日子總是要過，中央政府要改組，有什麼不滿意，後年還可以選總統，要一碼歸一碼，不要變成沒有基本底線的政治人物，「我覺得是不好的」。

陳表示，凡走過必留下痕跡，以前做過的事對未來造成影響，他也只能認了，不過還是希望大家攻擊時要本於事實 ，3＋11政策沒有會議紀錄是事實，自己做決定也是事實，也不認同台北市長柯文哲所說的「沒有專業做決定」，這樣的批評太重。